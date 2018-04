"Tarragona no té por" crida a concentrar-se davant del jutjats en suport a les cinc persones investigades

La primera crida de "Tarragona no té por" és la de fer costat a les cinc persones acusades de desordres públics citades a declarar aquest dijous a les 9 del matí als Jutjats de Tarragona. El seu cas se centra en actuacions dutes a terme durant l’aturada general que va viure el país en protesta per l’actuació de la policia el dia del referèndum d’autodeterminació. Es tracta, en el fons, de donar una “resposta unitària contra els muntatges judicials i policials”.

Les escales de la Catedral han acollit aquesta tarda el certificat de neixement de la campanya ‘Tarragona no té por’. Amb caràcter de plataforma transversal, vol generar suports als prop de 20 encausats comptabilitzats a hores d’ara al territori “per defensar les urnes, el dret a vaga i la llibertat d’expressió” després de l’1 d’octubre, el 3 d’octubre i el 8 de novembre.

Text llegit a la presentació de la campanya "Tarragona no té por".

1.- Anunciem la creació d’un espai per tal de defensar-nos davant la repressió desfermada a la ciutat, i a tota Catalunya, després de l’1 d’octubre, el 3 d’octubre i el 8 de novembre. En aquests moments, més de 20 tarragonines i tarragonins es troben encausats per defensar les urnes, el dret a vaga i la llibertat d’expressió.

2.- L’origen d’aquesta macro causa a la ciutat cal situar-lo en el referèndum d’autodeterminació que va tenir lloc l’1 d’octubre. En aquell moment, la ciutadania va sortir massivament a votar i a defensar els col·legis electorals, marcant una fita històrica de mobilització massiva i d’autoorganització popular. Aquell dia, la repressió policial de l’Estat va ser molt dura; totes recordem les imatges de les carregues policials patides a la plaça Imperial Tàrraco, l’assalt a l’Institut Tarragona, per exemple, les destrosses de col·legis electorals i la intimidació constant durant tot el dia en els diferents centres de votació.

3.- En un segon episodi el 3 d'octubre en el marc de la Vaga General, milers de persones es varen organitzar per sortir al carrer i plantar cara a la repressió i en defensa dels drets més bàsics d'una suposada democràcia. Aquell 3 d'octubre, vàrem omplir els carrers de lluita, dignitat i determinació. Molt possiblement, la vaga general del 8 de novembre també comportarà repressió, ja que l’Estat ha pres aquest camí com a única forma d’aturar el moviment popular a Catalunya.

4.- A això, cal sumar-hi els casos relacionats amb la llibertat d'expressió i d’informació, ja que companys i companyes de la nostra ciutat estant sent investigats per facilitar l'accés a la informació del referèndum o per expressar opinions polítiques a les xarxes.

5.- La repressió s’ha convertit en la forma única que té l’Estat per aturar els moviments populars a favor de les llibertats nacionals i socials, els moviments que defensen la lliure determinació del poble, la vaga general com a element de lluita i les llibertats de pensament i d’expressió. Ja no és només que no ens vulguin organitzats al carrer, és que ja ni tant sols podem garantir un dret tant mínim com el d'expressar la nostra opinió o ajudar a que tothom estigui informat.

6.- És per tot això que hem decidit fer el pas i organitzar-nos per defensar-nos plegades, totes alhora, sense por i amb el convenciment que juntes ho podem tot.

7.- Fem una crida, des de Tarragona, a sumar a nivell local totes les persones atacades per l’Estat, totes les que veiem negats els nostres drets bàsics i perseguides les nostres llibertats, per tal d’aturar l’aparell repressor de l’Estat.

8.- És per això que en breu farem públic un manifest amb adhesions d’entitats i persones de tot tipus de la ciutat i de la resta del món per tal d’aturar el règim autoritari que s’està construint en aquests moments i en defensa de els llibertats bàsiques

9.- La campanya té l’objectiu de sumar organitzacions socials, entitats diverses (culturals, de cultura popular i de qualsevol mena), partits i sindicats per moure el teixit social de la ciutat davant de la repressió de l’Estat.

10. Aquesta campanya s’aplega sota els lemes “Tarragona no té por” i “Continuem defensant les nostres llibertats” i vol ser un paraigües davall del qual ens puguem aplegar les persones i entitats que defensem els drets bàsics, les llibertats individuals i col·lectives, el dret de vot, el dret de vaga i les llibertats d’expressió i d’opinió.

11.- Per tal de fer un recompte complet dels casos de repressió que s’han donat a la ciutat i es vagin donant, obrirem ben aviat un espai per recollir imatges sobre aquests casos repressius per tal que no es pugui obviar la realitat ni manipular-la, tal com estan fent en aquests moments diversos mitjans de comunicació.

12.- Us demanem que participeu en les mobilitzacions antirepressives de la nostra ciutat! Si sou investigats, acusats o encausats per algun cas lligat amb aquests fets poseu-vos en contacte amb nosaltres.

13. Pel que fa al tema de les declaracions relacionades amb el cas del 3 d’octubre, es respondran demà matí a les nou del matí a la porta dels jutjats de Tarragona. L’estratègia de la defensa s’explicarà demà allà que és on es produirà.