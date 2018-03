Censura

Youtube tanca el canal de 'Fem Història' i censura el vídeo "Why catalan independence"

Youtube tanca el canal de 'Fem Història' i censura el vídeo "Why catalan independence"

Desapareix el canal de 'Fem Història' i el vídeo "Why catalan independence" sobre la història de Catalunya que va arribar a ser el tercer vídeo del moment a Youtube. Segons han informat ja alguns mitjans, Youtube ha censurat aquest vídeo "per incompliment de les normes." Els promotors del vídeo, però, hi apunten motius ideològics.

Els admnistradors de 'Fem Història' han informat que "De moment podeu entrar a l'enllaç del nostre canal de Facebook on podeu fer arribar el video a tothom, a part de la versió per Whatsapp que ja circula. Agraïr-vos a tots o totes la vostra col·laboració."

De fet, ja s'ha penjat el vídeo "Why catalan independence" en altres comptes de Youtube en poques hores. I per descomptat a Vimeo.