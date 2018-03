Nuclears

Xerrada i concentració commemorativa del VII aniversari de l'accident de Fukushima

El dia 11 de març es compleixen set anys de l’accident de la central de Fukushima-Daiichi. Un terratrèmol seguit d’un tsunami va destrossar els sistemes de refrigeració i d’alimentació elèctrica de les centrals: es van produir tres grans explosions d’hidrogen en els reactors 1, 2 i 3, i un incendi a la piscina del reactor número 4.

L’estat dels reactors s’ha conegut mitjançant la mesura de l’emissió de muons, una partícula que es produeix en la fissió i es detecta en raigs còsmics i grans acceleradors. El més probable és que calgui construir sarcòfags que els cobreixin per preservar al món de les emissions i que la zona zero de Fukushima sigui com la de Txernòbil.

La descontaminació que el Govern japonès està realitzant per permetre que les persones puguin tornar als seus domicilis resulta insuficient perquè el nivell de taxa de dosi radioactiva permesa és de 20 mSv / any. És un nivell massa alt, que es pot comparar amb els límits per al personal professionalment exposat: 50 mSv / any, amb un màxim de 100 mSv en cinc anys.

Aquestes són només algunes de les conseqüències d’aquest accident. De mentre i de forma inconscient i irresponsable, el lobby nuclear espanyol amb el vist i plau del govern del PP, es planteja ampliar la vida activa de les C.N. espanyoles fins als seixanta anys. L’estat de les instal·lacions nuclears espanyoles i en particular les de Catalunya és d’un envelliment prematur degut a les nombroses incidències que sofreixen de les quals hem tornat a tindre una prova aquesta setmana amb la pèrdua de líquid radioactiu al circuit de refrigeració a la C.N. Vandellòs II .

És per aquest motiu que el conjunt del moviment antinuclear que dona suport a la mobilització d’aquest dissabte i en particular els organitzadors d’aquest aniversari a la capital del Baix Camp, Greenpeace i Ecologistes en Acció, no podem quedar callats i un any més hem organitzat una jornada per commemorar l’accident de Fukushima.

Aquesta jornada començarà amb una xerrada debat al centre de Lectura de Reus, en la qual intervindran la Seiko Nishikawa ciutadana japonesa activista antinuclear que ens explicarà de primera mà les noticies que li arriben del Japó per part de conciutadans seus i que el Govern japonès ens amaga i Dani Méndez, activista de Greenpeace que ens donarà una visió amplia del problema nuclear . Aquesta primera part de la jornada es durà a terme entre les 10 i les 12,30h.

La segona part començarà a les 12,30h i tindrà lloc a la Plaça Mercadal de Reus. Consistirà en la simulació d’una emergència nuclear i les conseqüències que un accident d’aquest tipus pot provocar en la població. L’acte el clourà la Seiko Nishikawa amb la lectura d’un manifest que hem subscrit diferents organitzacions Ecologistes. Finalment portaveus de Greenpeace i d’Ecologistes en Acció donarem respostes a les preguntes que se’ns puguin plantejar des de els mitjans informatius.