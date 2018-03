VII Mostra Nacional de Cançó Improvisada a Sant Quirze del Vallès

El proper 24 de març tindrà lloc al nostre poble la VII Mostra Nacional de Cançó Improvisada. Pels que encara no sabeu de que de es tracta, és un espectacle on els millors glosadors dels Països Catalans improvisen versos rimats a l’instant sobre unes melodies i un temes donats pels organitzadors de l’acte. La resposta dels participants sol ser tan ràpida, enginyosa i ben estructurada que és el delit d’un públic que sovint no es pot creure que aquells versos s’estiguin improvisant al moment.

La Mostra ocuparà tota la jornada del dissabte 24 de març, on hem ideat tota una bateria d’actes per celebrar aquesta nova edició. Enguany la mostra serà protagonitzada íntegrament per dones .

Arrencarà però, el divendres 23 a les 22.30 amb un concert de Cala Joia (duet de música en menorquí). El dissabte 24 ens hi posarem a la una del migdia amb un vermut organitzat per les companyes del CSA la impremta al carrer Pintor Vila Puig,

12, on el duet Les betzuca ens oferiran el seu repertori musical .

Acte seguit, a quarts de tres aproximadament, un dinar popular que hauran cuinat les companyes de l’estraperlo. Per comprar els tiquets a l’Estraperlo, o reservar-los al mail: mostradeglosasantquirze@gmail.comA les sis de la tarda a la sala històrica de la Patronal, engega la mostra infantil i juvenil a càrrec de les alumnes del l’Institut Salas i Xandrí, amb unes ponicanes de luxe.

A les set arriba la VII Mostra de Cançó Improvisada, aquest any amb na Maribel Servera -Mallorca-, Annabel Villalonga -Menorca, Mireia Mena -L’Empordà-, Laia Pedrol -Vallès Occidental-, Gemma Balagué “Fardatxa” -Terres de l’Ebre- i Berta

Llos -El Montgrí-. Tot acompanyat per els músics Carol Duran, Marta Rius i Núria Lozano. I ponica l’Anna Tuà.

La Mostra l’organitza el col·lectiu Glosadores de la Serra, però com cada any, són diferents entitats les que donen suport a l’acte, com són Cor de Carxofa, el CSA la Impremta, l’espai cooperatiu l’Estraperlo, el grup d’artistes locals, a l’igual que

l’Ajuntament del municipi que ha estat com a coorganitzador de l’acte en les altres sis edicions.