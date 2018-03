No al 155

L'ASM emplaça el Parlament de les Illes a demanar la deogació del 155





L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha emplaçat el Parlament de les Illes a seguir l'exemple del Parlament basc, que demà divendres demanarà la derogació de l'article 155 de la Constitució, la retirada immediata dels impediments als representants catalans a l'estranger o empresonats perquè exerceixin tasques institucionals, i l'excarceració dels ex-membres del Govern que es troben a la presó, així com de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

L'ASM ha demanat també als partits polítics que vagin més enllà de les protestes puntuals contra el 155 que ja han fet alguns grups parlamentaris i presentin al Parlament una proposició no de Llei a debatre en sessió plenària, tal com es farà al País basc.





Recorda que el passat 19 de setembre el Parlament balear ja va aprovar una iniciativa per instar el Govern espanyol a no instrumentalitzar els fiscals per impedir el referèndum de Catalunya.