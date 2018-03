8M

USTEC·STEs (IAC) convoca vaga general a l'ensenyament el dia internacional de la dona treballadora

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la qual USTEC·STEs en forma part, el 25 de gener el seu Consell Nacional va aprovar sumar-se a les reivindicacions del moviment feminista i convocar vaga general VAGA GENERAL de 24 hores el 8 de març de 2018 entrant el preavís de vaga el 12 de febrer. (Veure el comunicat pel 8 de Març)

En aquesta línia USTEC·STEs (IAC) ha fet una crida a tot el personal treballador del Departament d'Educació a participar el proper 8 de març en la vaga general assistint a totes les accions i mobilitzacions convocades pel moviment feminista. Paralitzem tots els treballs i permetem que totes les dones puguin exercir el seu dret més enllà de l'àmbit laboral, també amb la resta de tasques que es fan a la societat i a la família.

USTEC-STEs (IAC) veu imprescindible una mobilització amplia des de tots els sectors laborals i que cal continuar evidenciant la necessitat de visibilitzar les desigualtats i discriminacions que continua patint la dona. Les lleis que s'aproven no són suficients, i alguns dels pocs avenços aconseguits en matèria de conciliació són paper mullat, entre d'altres raons per les constants retallades i mesures pressupostàries. Aquestes mesures regressives afecten especialment les dones, ja que són les que assumeixen les tasques de cura, raó per la qual cal continuar insistint en la coeducació com a eix transversal en el currículum educatiu.



Al Departament d'Ensenyament, vora un 75% del personal docent som dones. Les discriminacions i desigualtats que podem patir augmenten amb els constants canvis normatius i les retallades pressupostàries.