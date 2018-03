EUSKAL HERRIA

Un documental denunciarà la indústria d'armament basca

El Iemen no té la cobertura mediàtica que altres conflictes. Foto: Geopolítica.cat

El documental es basarà en entrevistes a historiadors, personal de les empreses d’armes i col·lectius compromesos en la lluita antimilitarista, entre d’altres fonts, que es completarà amb la informació obtinguda durant el procés d’investigació, ja que bona part de les ventes d’armament son ocultades per les institucions implicades i estan envoltades de gran secretisme.

El 13 de març del 2017, Ignacio Robles, bomber de Biscaia, es va negar a participar en un operatiu de seguretat al Port de Bilbao. La maniobra tenia com a objectiu l’enviament a l’Aràbia Saudita de tones d’armament fabricat al País Basc. El destí final d’aquestes armes era el Iemen. Ignacio Robles va ser expedientat i està a l’espera de sentència. Des que es va conèixer el cas del Bomber Insubmís, Ignacio Robles no ha deixat de rebre mostres de suport tant de caràcter individual com a través de diverses entitats.

Aquest fet puntual ha posat de manifest la importància de la indústria militar basca i el volum d’exportació d’armament des del País Basc a països de l’Orient Mitjà que estan en guerra. Països que vulneren sistemàticament els drets humans, sent especialment la població civil qui pateix les conseqüències del conflicte armat. Tot i la lluita antimilitarista que s’ha dut a terme al País Basc i les campanyes contra la despesa militar, poc es coneix sobre la producció i exportació d’armament. Les empreses d’armes basques reben subvencions pel Govern autonòmic i diversos bancs bascos estan implicats en el seu finançament.

El documental parteix de tres elements que s’entrellacen al llarg de la narració:

La decisió presa per Ignacio Robles davant la disjuntiva entre fer la seva feina o actuar de forma ètica

La història i anàlisi de la tradició armamentista basca fins a l’actualitat

El seguiment de l’activitat portuària relacionada amb les càrregues d’armament, així com les accions de protesta que es duran a terme durant els pròxims mesos