poble sahrauí

Tarragona amb el poble sahrauí a través d'Una Finestra al món

na vegada més, el projecte tarragoní d'intercanvi d'experiències educatives amb els campaments de refugiats sahrauís, Una Finestra al Món, es desplacen al terreny aquesta setmana santa.En aquesta ocasió és tractarà de dur a terme els tallers d'intercanvi amb les set escoles del campament de Smara (Tindouf, Argel) i, sobretot, fer la dotació de material de lectoescriptura i jocs didàctics i pedagògics, que ens han demanat a les escoles per cobrir la necessitat que hi ha a les biblioteques escolars.

És per aquest motiu que hi ha engegada fins el dia 21 de març la campanya de recollida de material "Aprendre per alliberar" a diferents punts de la ciutat; a la Universitat Rovira i Virgili (Campus Catalunya), que ja fa anys dóna suport al projecte a través del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, al Col·legi Mare Nostrum, enguany implicada tota l'escola en l'intercanvi d'experiències educatives, al local de la Colla Castellers Xiquets de Tarragona, que torna a desplaçar-se un grup de castelleres que aproparan els castells i els seus valors i la canalla serà part de l'intercanvi, també es recull material a Un Món Rodó, a l'Escola Pau Delsclós i a l'Institut Tarragona, on hi ha pedagogues i mestres implicades en el projecte, i a la Cooperativa Abacus de la ciutat.

A més, durant aquest dies de campanya de recollida i previs al desplaçament, es duran a terme xerrades per explicar el projecte i la causa del poble sahrauí, com la d'aquest divendres 9 de març a les 17.30h a la Cooperativa Abacus de Tarragona (Gasòmetre, 32), entre d'altres en diferents centres educatius, obertes al públic i a les que esteu convidats.