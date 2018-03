Talls a la N-260 a la Seu d’Urgell per la llibertat dels dels presos polítics i el retorn dels exiliats

Unes desenes de persones han tallat des de les set del matí l’N-260, a l’alçada de la Seu d’Urgell. La protesta havia estat convocada pels CDR de l’Alt Urgell.

Amb l'acció, repetida aquests dies per part de diversos CDR arreu del territori, es reclamava l’alliberament dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats.

El grup de persones que ha tallat l’N-260 han cridat consignes a favor de la llibertat dels presos, de la República catalana, i també ha retret als agents dels Mossos el paper del cos amb el lema "El teu conseller, és a la presó’.

El tall de carretera s'ha dut a terme sense incidents, tot i que ha provocat una llarga cua de camions i altres vehicles.

