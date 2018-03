Sahara Occidental

Extrema preocupació davant el deteriorament de la situació dels presos polítics sahrauís

La Delegació Sahrauí a l'estat espanyol ha expressat la seva màxima preocupació davant la greu deterioració de l'estat de salut dels pitjors polítics sahrauís accentuada ja per la mort de Mohamed Alayoubi.

Després de 20 dies en vaga de gana il·limitada reclamant la fi de les mesures, il·legals i inhumanes, aplicades contra ells, l'estat de salut dels presos polítics sahrauís empitjora greument, la qual cosa sens dubte produirà seqüeles permanents en la seva ja delicat estat de salut física i mental després d'anys de confinament en terribles condicions d'aïllament.

La Delegació sahrauí denuncia el menyspreu als drets humans dels presos polítics sahrauís per part de les autoritats penitenciàries d'ocupació, tals com l'assistència mèdica, alimentació adequada o el dret a ser visitats regularment i coaccions cap als seus familiars directes, política tendent a l'anihilació d'aquests herois de la causa sahrauí.

Especialment greu és la situació dels presos de Gdeim Izik condemnats des de 2013 amb prou feines -incloses diverses cadenes perpètues- després del violent desmantellament del campament de Gdeim Izik, en el qual es protestava pacíficament per la contínua i persistent marginació de la població sahrauí a la seva pròpia terra. Exigia el compliment i respecte dels drets humans, inclòs el dret a la lliure determinació que de conformitat amb nombroses resolucions de la Nacions Unides li correspon al poble Sahrauí.

Fa una crida a la MINURSO, missió de les Nacions Unides per al referèndum en el Sahara Occidental, present al territori ocupat pel Marroc, i en concret al representant especial del Secretari General de les Nacions Unides el Senyor Horst Kohlere en visita al territori perquè vetlli per l'estricte compliment de la legalitat internacional en relació al tratatamiento de les persones preses i el compliment del Dret Humanitari Internacional.

El Sahara Occidental, Territori No Autònom sota ocupació estrangera No és "limb jurídic" i per tant els seus habitants, incloses les persones preses, han de gaudir d'uns drets que són inherents a tot ésser humà