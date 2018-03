llibres

Presentació a Barcelona del llibre "L'etern retorn" d'Asmaa Aouattah

Asmaa Aouattah és llicenciada en filosofia per la Universitat de Fes (el Marroc) i exerceix en diverses activitats del món administratiu i de la docència com a experta en llengua amaziga (o berber), immigració i igualtat de gènere.

L’Etern Retorn és un recull de narracions breus on l’autora ens posa en contacte (amb un llenguatge viu i amb una expressivitat emotiva i sovint irònica) diverses experiències viscudes per ella mateixa o el seu entorn on podem viure les sensacions i emocions de la persona immigrada quan arriba, retalls de la realitat del Rif natal, descripcions dels contactes i sorpreses que troba en la societat catalana,tot plegat amanit amb una gran dosi d’humanitat. I mostrant un cor sensible envers les altres persones i marcat per l'enyor d'un etern retorn.