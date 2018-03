Per la República

Poble Lliure fa una crida a una estratègia republicana

Enmig del procés obert per la investidura del president de la Generalitat, Poble Lliure ha volgut expressar quines són les línies definitòries, segons ells, per bastir un acord republicà. El seu portaveu, Guillem Fuster, reafirma que “no són importants els noms, volem contingut i una estratègia republicana, i que tots els agents de l’independentisme hi vagin convençuts”

Lamenten que una part del moviment independentista encara sigui reaci a entendre la naturalesa de l’estat espanyol “intrínsecament oligàrquic i autoritari” i segueixi enganyant-se amb “falsos eslògans idealistes o mecanicistes”, en referència als darrers posicionaments de membres d’ERC i del PDeCat

En aquest sentit exposen quatre elements programàtics indestriables per tal de bastir una estratègia republicana guanyadora al seu entendre. El primer element es basa en construir una “intitucionalitat republicana sobirana” que consistiria en crear, més enllà del Consell de la República que planteja Puigdemont, una Assemblea de Representants del Poble Català , a nivell de legitimitat democràtica, que agrupés tant els representants electes en els Parlaments català, espanyol i europeu, com els representants municipals.

I per altra banda, des de Poble Lliure proposen la creació del Congrés Nacional del Poble Català (CNP). Un òrgan de desplegament de la República Catalana que agrupés el conjunt de la societat civil compromesa amb el projecte republicà, i que assumís la coordinació i l’impuls de campanyes i projectes a tots nivells. Aquest espai, diuen, que ha d’estar format per “les persones i col·lectius que, des dels diferents àmbits de la vida social, educativa, sindical i associativa, treballen dia a dia per una societat catalana plenament lliure, democràtica i igualitària”, fent referència a anar més enllà de les dues grans entitats sobiranistes, Òmnium I ANC.

Un dels altres elements que defineixen és activar la resistència pacífica i la desobediència civil a partir de campanyes temàtiques defensives, per tal de respondre als atacs a la llengua, l’escola, contra l’espoli, etc, com també impulsar campanyes de desgast dels enemics del poble català amb boicots econòmics a l’oligarquia de les empreses de l’IBEX35 i de denúncia de les forces d’ocupació. Unes campanyes que podrien ser plantejades des d’aquest CNPC.

Els dos darrers elements que Poble Lliure apunta són la coordinació de l’acció política dins de les institucions del règim des d’una perspectiva republicana, i també el desplegament d’una política internacional audaç i multilateral.

En aquest sentit expliquen que “cal garantir alcaldies i governs republicans” per contenir l’assalt del feixisme a les nostres institucions i per tal d’assegurar el desplegament de polítiques de cohesió i igualació social i mantenir institucions al servei de la República.

Així també apunten que cal definir una estratègia conjunta per tal de bastir una estratègia de desgast, boicot i denúncia al Congrés i Senat espanyols, com també fer un front democràtic a nivell europeu per denunciar el caràcter autoritari i demofòbic en l’àmbit internacional. Buscant així també una política d’aliances “àmplies, variades i significatives superant l’esquema mental reduccionista del sotmetiment d’un únic bloc possible d’aliats.”