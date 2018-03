espectacle

'Ovidi4’ a l’Espai ETC de Vic

Aquest divendres, dia 23, es representa a l’espai ETC ‘Ovidi4. Cuidem-nos’, un espectacle hereu d’’Ovidi3’, on Mireia Vives s’incorpora al trio format per David Fernàndez, David Caño i Borja Penalba. Es tracta d’un espectacle que, com l’anterior, combina la música, la poesia i la paraula, amb textos dePere Quart, Angela Davis, Joseba Sarrionaindia, Marina Garcés, Santiago Alba Rico, Roger Pelàez, Maria Mercè Marçal, Josep Palau i Fabre, Valero Sanmartí, Rafeef Ziadah, Marc Granell, David Caño, Montserrat Roig, David Sarsanedas, Enric Casasses i G. K. Chesterton.Ho fan, segons diuen ells mateixos, convençuts que que «cal seguir resistint, insistint i persistint: foradant el mur, ampliant el camp de batalla i desobeint l’absurd. I cuidant-nos».

L’espectacle forma part de la Festa de Setembre, amb la qual aquesta publicació digital crítica, social i cultural celebra el seu primer aniversari, que es va complir a finals de novembre. La festa erauna de les recompenses de la campanya de micromecenatge que va fer possible la posada en marxa la publicació. Ovidi4 començarà a les 8, però després la festa continuarà al mateix Espai ETC, amb algunes sorpreses. Entre altres coses, es podrà degustar la Croqueta de Setembre, ideada i feta expressament per a l’ocasió pel xef del Gravat, Oriol Sala, i arrencarà la campanya de guerrilla de Setembre, pensada per l’estudi creatiu Partee, autors també del cartell de la festa.