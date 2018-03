Nova acció dels CDR

Respecte l'aparició, durant aquesta nit, a molts municipis de les comarques gironines, del rètol "MUNICIPI DE LA REPÚBLICA CATALANA", els CDR de Nord Oriental fan el següent comunicat:

"El passat 27 d'octubre el Parlament de Catalunya proclamava la República Catalana, després que el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre acabés amb una victòria aclaparadora del SI a la independència de Catalunya. Per tant, la República Catalana està proclamada i, com han fet altres territoris, al CDR Nord-oriental la fem efectiva i la visualitzem. Així els municipis per la independència, passen a ser, des d'aquesta nit, MUNICIPIS DE LA REPÚBLICA CATALANA. El CDR Nord-Oriental segueix mantenint intacta la flama de la mobilització.

Exigim que els partits polítics no tornin a l'autonomisme i avancin cap a un procés constituent que ens condueixi a la consolidació de la República Catalana. Si no ho fan ells que s'apartin i deixin pas al Poble. A nosaltres la repressió no ens espanta ni ens aturarà.".