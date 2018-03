Ensenyament

Mobilitzacions d'universitaris davant la Secretaria d'Universitats i Recerca

Aquest matí, els estudiants universitaris han tallat la Via Laietana i algunsd'ells s'han encadenat davant la Secretaria d'Universitats i Recerca en contra de l'augment de les taxes universitàries i per exigir que les rebaixin un 30% perquè consideren que aquests preus "no són públics". Cap a les 11h, els mossos han desallotjat i practicat algunes identificacions

En una nota de premsa han apuntat que actualment "les estudiants de les universitats públiques catalans vivim en unes situacions econòmiques difícils. Des que fem el nostre primer pagament per realitzar la selectivitat fins que sortim de les aules universitàries les barreres econòmiques que ens trobem es van multiplicant"

Tot dient que "Això implica les targetes de transport, el preu de l’habitatge en cas que no siguis d’allí on estudies, el material necessari per a les classes i, el més important de tot: les matrícules universitàries"

Recorsden que des de l’any 2001 els preus de les matrícules han augmentat fins a un 143%, fet que no solament suposa que moltes de nosaltres treballem per pagar-nos la matrícula sinó que hi ha moltes joves que ja no poden accedir a la universitat.

Per tot plegat exigeixen "mesures concretes. Enviem un repte al futur govern: una vegada estigui constituït exigim que un dels principals debats siguin les polítiques universitàries i es comenci per la rebaixa del 30% de les taxes"