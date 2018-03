#primaveracatalana

Milers de persones omplen els carrers de Catalunya indignats pels nous empresonaments

Un cop s'ha sabut l'empresonament dels diputats Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa la xarxa la xarxa ha reaccionat massivament expressant la seva indignació. A partir de les 19h, milers de persones han sortir al carrer a nombroses poblacions de Catalunya per demanar la seva llibertat. A mig matí es coneixia el camí de l'exili de la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira.

Hi ha hagur concentracions:

Barcelona

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han tallat l'avinguda Diagonal on, en la confluència amb el passeig de Gràcia, i han marxat en manifestació encapçalada amb una pancarta sota el lema "Obeir el mandat del poble, no és cap delicte" cap a la Delegació del Govern espanyol so a la ciutat, on s'han viscut moments de tensió amb carregues del Mossos d'Esquadra. En una piulada el SEM apuntava que entre les 20h i les del 22h, havia realitzat a la zona de Pau Clarís-Llúria, 22 atencions de caràcter lleu i 2 de caràcter menys greu, principalment per contusions.

Cap a les 20h, milers de presones s'han concentrat a la plaça de Catalunya seguint la convocatòria de l'ANC, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM). L'actriu Sílvia Bel, ga llegit el manifest unitari de les entitats.

Aquest vespre, el TNC i el Teatre Lliure han suspés les funcions. El públic ha cridat "Llibertat" després de l'anunci de Joel Joan al Teatre Nacional de Catalunya

Girona

Milers de persones s'han concentrat davant la subdelegació del govern espanyol a Girona. L’eurodiputat Josep Maria Terricabras ha instat a deixar enrere la revolució dels somriures per fer accions que “facin mal a l’adversari”.

Tarragona

Milers de pesones s’han concentrat també davant la subdelegació del govern espanyol de la ciutat. Al finalitzar l’acte convocat per les entitats sobiranistes, el CDR de Tarragona ha iniciat una asseguda popular davant l’edifici de la subdelegació.

Lleida

Milers de pesrones s'han concentrat a la subdelegació del govern espanyol de la ciutat. La mobilització estava convocada inicialment per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb el lema Sí a la República i al Govern legítim i també s’hi ha sumat Òmnium i els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Lleida. Només al final s’han viscut alguns moments de tensió amb els Mossos d’Esquadra quan un grup ha intentat acostar-se a la porta de la subdelegació i hi ha hagut llançament d’ous contra la façana de l’edifici.

A continuació s'ha intentat ocupar les vies del TGV i n'hi han hagut alguns moments de tensió amb el Mossos. El cos policial ha fet algunes identificacions.

Vic

Gairebé unes 15.000 persones s’han concentrat a la Plaça Major de Vic per donar suport a una de les vigatanes més conegudes de la política catalana, Marta Rovira. I també per mostrar la seva solidaritat amb els polítics que el jutge del Tribunal Suprem ha enviat a presó aquesta mateixa tarda.

La secretària general d’ERC també havia d’anar a declarar davant el magistrat espanyol, però aquest finalment ha decidit marxar a l’exili. Rovira ha exposat els motius de la seva marxa en una carta que ha enviat a la militància i els regidors republicans a Vic, Joan Ballana i Maria Balasch, l’han llegit davant dels assistents. Dalt de l’escenari també hi havia la parella de Marta Rovira, alcaldes i regidors osonencs i representats de l’ANC, Òmnium i els CDR.

També hi han hagut concentracions a Igualada, Mollet del Vallès, Vielha, Granollers, Sabadell, Molins de Rei, Cardedeu, Reus, Badalona, Terrassa, Olot Mataró i La Ràpita.

Talls de carretera

- Més d’un centenar de persones han tallat des l’autovia A-7 en els dos sentits de la marxa al seu pas per la ciutat, a l’alçada de Sant Pere i Sant Pau.

- La N-340 a l'Arboç

- Tallada de la frontera de Puigcerdà

- La 340 a Molins de Rei

- l'Avinguda de Sant Esteve de Granollers

- la C-17 a Parets del Vallès

- La Nacional II a Mataró

- La C-245 a Sant Boi de Llobregat

- L'A7 al Tarragonès

- la N-2 a Vilassar de Mar