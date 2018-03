contra la repressió

Més per Mallorca s'ofereix per col·laborar en un front ampli per la democràcia

L’Executiva de MÉS per Mallorca ha acordat oferir la seva col•laboració al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, per tal de conformar el front ampli per la democràcia que va proposar a la seva compareixença.

“En moments extraordinaris calen acords extraordinàriament amplis, i en la defensa de la democràcia aquí i arreu hi hem de ser activament” ha declarat la coportaveu de la formació, Bel Busquets.

Guillem Balboa ha fet una aposta per la reactivació i el rellançament de la Coordinadora per la Democràcia per tal de donar una resposta contundent a la regressió democràtica que impulsa l’Estat espanyol. “No és només una qüestió independentista; tanquen rapers, imputen titellaires i sindicalistes i segresten revistes. És una qüestió de llibertats i drets civils, com el dret a decidir o la llibertat d’expressió i reunió”, ha conclòs.

Des de MÉS per Mallorca també han informat que han escrit missives a les principals formacions polítiques democràtiques d’Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Escòcia per informar-los d’aquesta deriva autoritària de l’Estat espanyol.