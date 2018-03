Memòria històrica

MÉS per Mallorca qualifica d’error el vot en contra de PP, C’s i PSOE per reformar la Llei d’Amnistia

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, David Abril, ha valorat el vot en contra del PP, Ciutadans i el PSOE al Congrés per reformar la Llei d'Amnistia. "Pensam que és un error per part de tots els partits que van votar en contra i sobretot és un error del PSOE, que a més es contradiu amb la decisió que van prendre els socialistes aquí al Consell de Govern passat de dur els assassinats de Porreres davant de la justícia". El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca també ha recomanat al PSOE estatal "mirar-se en el mirall que representa el partit socialista de les Illes, que governa cap a l'esquerra pensant amb la majoria social i en el bé comú de la societat".

El també diputat ecosobiranista ha recordat que el dimarts que ve s'aprovarà al Parlament la llei de memòria històrica després d'arribar a un consens molt alt per part de tots els partits, un consens que, segons Abril, "s'hauria de traslladar al Congrés".