Solidaritat amb Catalunya

MÉS per Mallorca mostra la seva solidaritat amb els presos polítics catalans i rebutja la ingerència del govern espanyol a Catalunya

El diputat ecosobiranista David Abril ha volgut manifestar en nom de MÉS per Mallorca la solidaritat amb “els presos polítics, amb les darreres persones que han estat detingudes, empresonades o exiliades arran de les darreres decisions judicials a Catalunya i a Espanya”. També ha mostrat el rebuig davant la ingerència del govern de l’Estat i del poder judicial a Catalunya: “pensam que no es pot permetre que es tanqui a presó d’aquesta manera a gent que ha estat votada i elegida pel poble”.

Des de MÉS per Mallorca s’estudiaran totes les fórmules per poder sumar-se a tota mobilització en defensa de la democràcia, dels drets humans i de la llibertat. Tal com ha apuntat Abril, “al final no és un tema de Catalunya que no ens afecta a nosaltres, sinó que es tracta de qüestions tan bàsiques que tothom hauria de tenir clares com a demòcrates i com a gent progressista”.