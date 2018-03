Català a l'escola

Més d’un miler d’alumnes han après i cantat la glosa als instituts del Baix Besòs

Al Baix Besòs, el català amb ritme! Amb aquest títol, la Plataforma per la Llengua ha portat la glosa i la rumba als instituts de Badalona, Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) i Dosrius (Maresme) els darrers mesos. Al llarg d’aquest curs, l’alumnat d’ESO ha participat en aquest projecte pedagògic d’aprenentatge del català, a càrrec de l’Associació Cor de Carxofa, entitat que fomenta el glosat amb el glosador Carles Belda, i amb l’acompanyament musical a la guitarra de Rafalito Salazar, amb l’estil de la rumba catalana. El que han fet els alumnes ha estat aprendre a fer rimes, musicar-les i cantar-les.

Aquest dijous, la directora de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, juntament amb l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i el diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, han visitat un dels darrers tallers, a l’Institut Barres i Ones de Badalona.

Neus Mestres ha explicat que amb aquestes activitats “els joves comproven que és possible tenir espais d’oci fent rimes i divertint-se en català, i hem constatat que, efectivament, els ha agradat molt el taller”. Per a Mestres, aprendre la llengua en un ambient lúdic “els permet veure que el català és la llengua comuna de tots i que també és una manera d’inclusió i de participar a la societat”.

En total, el projecte Al Baix Besòs, el català amb ritme!, ha arribat a 1.150 alumnes d’ESO en 40 sessions d’una hora. Es tracta d’una activitat transformadora dins les aules, en què els joves s'han animat de seguida a glosar i a cantar i en què també han gaudit plenament dels tallers, tot desenvolupant aspectes com la creativitat, la capacitat d'improvisació i el sentit del ritme. Amb els tallers de glosa, l'ONG del català té l'objectiu de recuperar i promoure aquesta tradició popular i convertir-la en una eina de cohesió entre els joves. Amb aquest objectiu, l’entitat posarà en marxa properament el web Eduglosa.cat, que serà un espai de formació i foment del glosat que oferirà recursos didàctics i eines educatives de la glosa aplicats a l'ensenyament.

Al Baix Besòs, el català amb ritme! és una activitat que porta a terme la Plataforma per la Llengua per fomentar l'ús del català com a eina de cohesió social i que s’ha fet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona.