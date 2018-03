LGTeBre celebra 3 anys en defensa dels drets de les persones LGTBI a les Terres de l'Ebre

Ara fa just tres anys, el 20 de març de 2015, l'associació de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals de les Terres de l'Ebre celebrava el seu acte de presentació dins un Centre Cívic de Ferreries ple de gent. L'èxit de la marxa per l'alliberament LGTBI de l'any 2014 havia fet que es sentís la necessitat de crear un projecte que fos referent al territori. De mica en mica, l'associació s'ha guanyat aquesta referencialitat, i es pot dir que després de tres anys, el projecte s'ha anat consolidant.

Durant aquest temps s'han portat a terme tot un seguit d'accions que han girat al voltat de tres objectius. Per una banda, construir un espai de socialització per a persones LGTBI del territori. Això s'ha portat a terme gràcies a espais com els "caferets dels divendres" o xarrades i cinefòrums sobre temàtica LGTBI. Per altra banda, s'ha donat visibilitat al col·lectiu, per exemple, en aparicions a mitjans de comunicació, o en la celebració de les diades commemoratives. Finalment, s'ha participat, juntament amb diferents administracions, com Ajuntaments i Consells Comarcals, a la implementació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Pel que fa a aquest darrer punt, LGTeBre ha col·laborat en les diagnosis prèvies a la implementació de Serveis d'Atenció Integral LGTBI (SAI)*, en el disseny de polítiques públiques en matèria LGTBI, així com en formacions a col·lectius de funcionaris públics.

Moltes d'aquestes activitats s'han fet en col·laboració amb altres col·lectius, com ara la participació en la vaga feminista del 8 de març o la que divendres 9 de març va portar tres companyes de l'associació, Carmen Martínez, Dorian Royo i Àgora al Cine Club de La Ràpita on van presentar LGTeBre i van parlar de transsexualitat amb motiu de la projecció d'"Una mujer fantástica", activitat que va servir per commemorar els tres anys d'associació.

Per altra banda, el passat dissabte 3 de març, es va celebrar a Tortosa l'assemblea general ordinària de l'associació on Ferran Tortajada va ser elegit president d'LGTeBre, en substitució d'Amada Rodríguez, cara visible de l'associació aquests darrers anys, que va haver de deixar el càrrec per motius personals. Carmen Martínez també es va incorporar a la junta com a tresorera de l'associació i Marc Ferreres va passar-ne a ser el secretari.

Així mateix, durant l'assemblea es van començar a preparar les següents diades. Enguany es preveu realitzar l'acte central del 28 de juny, dia de l'alliberament LGTBI a la Terra Alta, ja que un objectiu de l'associació és tenir incidència a tot el territori ebrenc, i els actes principals anteriors es van organitzar a Tortosa el 2014, a Amposta el 2015, i l'any passat a Móra d'Ebre i a La Ràpita.

Finalment, des d'LGTeBre s'ha organitzat una reunió oberta i informativa el proper dijous 22 de març a les 19h al restaurant Farcit (Passeig de Joan Moreira, 29 de Tortosa). Vol ser un espai obert per proposar i dur a terme activitats per part de qualsevol persona interessada.