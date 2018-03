Municipalització

Les treballadores del Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per Violència Masclista reclamen que es faci efectiva la municipalització.

Comunicat de l'Equip de treballadores del CMAUVM

El nostre servei fa 7 anys que està en ple funcionament, acollint a dones i als seus fills i filles en situació de violència masclista, i acompanyant-les en el seu procés de recuperació. El nostre servei és la porta d'entrada a una vida lliure de violència per a aquestes famílies.

Aprofitem un dia tan simbòlic i reivindicatiu com el 8 de Març per fer ressò del compromís polític de l’actual consistori en revertir les dinàmiques externalitzadores, especialment d’aquells serveis dirigits a l'atenció a les dones, serveis socials bàsics i essencials tan importants en el treball contra la violència masclista.

Som coneixedores de l'especial sensibilitat d'aquest govern cap a les polítiques de gènere i el seu clar compromís amb la lluita feminista, tal i com ho han demostrat amb l’increment econòmic tant significatiu en l’àmbit de la violència masclista i fent una gran aposta per la seva prevenció i visibilització.

Durant la legislatura de l’ actual consistori hem pogut escoltar declaracions per part de la Regidora de Feminismes i LGTBI que ens donen la garantia que treballem en la direcció adequada: “l’atenció especialitzada per a casos de violència masclista ha de ser considerada servei de caràcter essencial: no es pot deixar de prestar aquest servei sense posar en risc el dret de les dones a una vida lliure de violència”.

El passat 19 de setembre es va aprovar a la Comissió de Serveis Socials la municipalització del nostre servei. Donada la gestió externa ens trobem dins el propi circuit de violència de l'Ajuntament de Barcelona, però amb unes condicions laborals molt inferiors respecte el conveni de serveis socials.

Han passat gairebé 6 mesos des de la signatura de l'acord i no hem apreciat passos clars per part de l'Ajuntament per dur a terme la municipalització.

Volem una societat que posi en el centre les necessitats de les persones i que reconegui el valor del treball de cura; una Barcelona com a ciutat capdavantera en l’eradicació de les violències masclistes, treballant conjuntament en el camí de la igualtat, colze a colze, amb els altres serveis del circuit de violència de l’ajuntament de Barcelona (SARA i PIAD’s) els quals van ser municipalitzats per l’actual govern. Des de la mateixa Regidoria de Feminismes i LGTBI varen manifestar que les treballadores del circuit de violència es trobaven en una situació precària en serveis d’altíssima exigència quan es va fer efectiva la municipalització d’aquests serveis.

Per tot això, reclamem que es compleixi amb el compromís polític que ha suposat l’aprovació d’aquet acord i es faci efectiva la municipalització del CMAU-VM així com que se'ns equipari en condicions laborals a les treballadores municipals de Serveis Socials).

Ens sembla inadmissible com a dones, treballadores, que aquest servei essencial no formi part de la xarxa de serveis públics d’atenció a la víctimes de violències masclistes.

Cansades d’esperar, com sempre s’espera de nosaltres.