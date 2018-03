estelades

Les estelades continuen estant permeses als estadis

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad de Madrid ha fet pública avui una sentència on només confirma que el FC Barcelona no estava legitimat per recórrer la prohibició de les estelades en la final de la Copa del Rei del 2016. Aquesta sentència en cap cas entra en el fons de la qüestió de la legalitat de l'exhibició d'estelades en espectacles esportius.

És el recurs de l’associació de juristes Drets el que va permetre que les estelades poguessin entrar a l'estadi Vicente Calderón per al Barça-Sevilla de fa dos anys, a través d'una mesura cautelar. Mentre el recurs de Drets defensava els drets individuals d'uns socis en concret, el del Futbol Club Barcelona va ser presentat com a persona jurídica que volia vetllar pel conjunt de la seva massa social. Avui només s'ha confirmat la no legitimació del club per recórrer la prohibició del 2016.

Drets encara és a l'espera de la resolució d'un recurs contenciós-administratiu que ratifiqui la legalitat de l'exhibició d'estelades. Tanmateix, entén que, amb vista a la final de la Copa del Rei d'aquest any, segueix prevalent la mesura cautelar del 2016. Les estelades només podrien ser il•legals –per a la justícia espanyola– si hi hagués una sentència ferma que així ho indiqués.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades de les seves accions les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.