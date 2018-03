Les entitats juvenils criden a fer un front democràtic per aturar la repressió de l’Estat espanyol

contra la repressió

Les entitats juvenils criden a fer un front democràtic per aturar la repressió de l’Estat espanyol

Conviden al jovent a estar atent a les diferents accions que es puguin convocar en defensa dels drets fonamentals

En la presentació d’un manifest titulat “DAVANT LA REPRESSIÓ SENSE LÍMITS, TEIXIM RESPOSTA JUVENIL: ATUREM-LOS!”, una vintena d’entitats i associacions juvenils de Catalunya han volgut mostrar el seu total rebuig a la repressió exercida per l’estat espanyol i l’arbitrarietat del seu sistema judicial, buscant la formació d’un front democràtic transversal obert a tothom per defensar la democràcia i les llibertats.



Aquest migdia, davant del monument de l’Arc de Triomf, divuit entitats juvenils han presentat el manifest “DAVANT LA REPRESSIÓ SENSE LÍMITS, TEIXIM RESPOSTA JUVENIL: ATUREM-LOS!”. Un manifest que denunciava l’extrema gravetat de la repressió d’Estat desfermada contra el poble de Catalunya, l’arbitrarietat de l’aparell judicial espanyol que empresona independentistes pel simple fet de ser-ho, i contra la ficció creada pel jutge Pablo Llarena que inventa interlocutòries interessades per justificar l’ofensiva judicial.



En aquests sentit, les entitats han exigit sis punts, on destaca la posada en llibertat de les preses polítiques catalanes i el retorn de les exiliades, el reconeixement de la legitimitat del Govern de la Generalitat com a institució pròpia i legítima, cessat de forma il·legítima a través de la imposició del 155. També reclamen la unitat d’acció anti-repressiva entre totes les forces republicanes.



A més a més, conviden al jovent a estar atent a les diferents accions que es puguin convocar en defensa dels drets fonamentals. També expressen la voluntat de coordinar-se per teixir una resposta juvenil àmplia, inclusiva i alhora contundent, des de la cultura de la pau i la no violència, en defensa dels drets civils i democràtics, remarcant que aquesta resposta juvenil és oberta a totes les entitats, associacions i col·lectius que vulguin sumar-s’hi.