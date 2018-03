Les colles castelleres i Òmnium creen un mocador groc en suport als presos polítics

Ómniu Cultural ha presentat amb Marcel Mauri, les principals colles del país i familiars dels presos, el nou mocador casteller solidari per tenyir les places de groc aquesta primavera. La idea va sorgir de la colla castellera Moixiganguers d'Igualada i de seguida s’hi van sumar les altres colles castelleres i també la La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. La venda dels mocadors servirà per omplir la Caixa de Solidaritat Els mocadors es podran adquirir la setmana vinent a la botiga virtual i a les seus territorials d'Òmnium Cultural i els beneficis ajudaran els familiars dels presos i dels exiliats

D'altra banda, casualment, els "castellers" indis van vestits de groc (cal dir també que els mocadors grocs són comuns a l'Índia). El groc és representatiu de l'hinduisme i el nacionalisme hindú a l'Índia. El moviment d'independència de l'Índia va consistir en una sèrie de revolucions que van començar el 1857 i que van arribar al seu clímax quan finalment es va aconseguir la independència el 15 d'agost de 1947. La lluita de l'Índia per la seva independència va mobilitzar més de 50 milions de persones entre 1918 i 1945, així com l'existència de milers d'indis presoners de guerra. A la religió hinduista el groc s'associa al coneixement tot i que és aquest per excel·lència el color de la primavera i l'aprenentatge. Està relacionat amb la felicitat, la pau, la meditació i el desenvolupament mental i, molt freqüentment, es pot veure en els vestits de Vishnu, Ghanesa i Krisna, que es presenten d'aquesta forma amb el propòsit de visibilitzar la seva profunda saviesa. Es poden veure diversos mocadors grocs al crèdits de la pel·lícula Slumdog Millionaire quan sona la cançó Jai Ho.