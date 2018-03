Homenatge

La UB exposa un mural de l’artista urbà Roc Blackblock en memòria de les víctimes de l’Holocaust

Un grafit de grans dimensions en homenatge a les víctimes de l’Holocaust i dedicat als deportats als camps nazis s’ha integrat aquest mes al paisatge de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. El mural «En memòria de les víctimes de l’Holocaust», realitzat en el marc de les activitats de l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB ( EUROM ) amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, quedarà exposat fins al 22 de març a la placeta del jardí de l’edifici Josep Carner (accés per carrer d’Aribau, 2).

La creació, firmada per l’artista urbà Roc Blackblock, va ser pintada en directe a la plaça del Rei entre els dies 23 i 25 de gener i es va inaugurar al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) el 27 de gener, amb motiu del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. En la realització hi van col·laborar dotze estudiants de primer curs del batxillerat artístic de l’Institut Moisès Broggi de Barcelona. Prèviament, l’alumnat havia participat en una sessió informativa sobre l’Holocaust i l’art memorial a l’espai públic, impartida per l’historiador i director de l’EUROM, Jordi Guixé, i pel mateix artista.

El mural, inspirat en la novel·la gràfica Maus, d’Art Spiegelman, va ser concebut com una obra itinerant, amb la preocupació de transmetre la memòria del genocidi nazi a les noves generacions. Partint d’una barreja d’elements icònics, artístics, testimonials i documentals, el grafit il·lustra la multiplicitat de víctimes del genocidi i recorda els republicans espanyols deportats durant el franquisme als camps de concentració nazis.

L’obra es presentarà a la Universitat de Barcelona el dimarts 13 de març, a les 19 h, en un acte obert al públic amb la participació de la vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta, i del vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB, Salvador García Fortes. També hi intervindran el director del projecte, Jordi Guixé; la comissària de l’exposició i professora de la Facultat de Belles Arts de la UB, Núria Ricart; l’artista responsable de la creació i execució del mural, Roc Blackblock, i la professora de l’Institut Moisès Broggi Fanny Figueres.