Habitatge

La situació de l’habitatge a Tarragona preocupa la CUP que presenta noves propostes

La CUP de Tarragona ha denunciat avui en roda de premsa a l’Ajuntament el que consideren un paper “negligent o, com a mínim, de desídia per part d’un govern incapaç de solucionar una de les problemàtiques principals de la ciutat com és la de l’habitatge”. També han recordat que aquest és un dels eixos que més han treballat des que la seva formació forma part del consistori tarragoní i han recopilat les demandes i propostes que han presentat els darrers anys per fer front “a la situació d’emergència que es viu a Tarragona en matèria d’habitatge”.

La consellera Laia Estrada ha explicat que “la problemàtica és doble, per una banda la necessitat urgent de garantir el dret fonamental a l’habitatge per part d’aquelles persones i famílies que no el tenen cobert i per l’altra banda els problemes de convivència que es deriven d’aquesta situació”. Pels cupaires les dues coses comparteixen origen en l’existència de milers de pisos buits a la ciutat, sobre els quals Estrada ha detallat la bateria de de demandes que la CUP ha fet a l’Ajuntament des del gener de 2016, tant en forma de mocions o precs als plens, com en intervencions a les diferents comissions informatives.

Els independentistes creuen “imprescindible que es censin els habitatges buits i els ocupats, i que l’Ajuntament exerceixi un paper mediador ja que és quan garantim el dret a l’habitatge que nosaltres podem emplaçar a un inquilí a comprometre’s en el manteniment d’aquell edifici i en la bona convivència”. També consideren “urgent que el govern treballi per la mobilització dels pisos buits multant els bancs i grans propietaris, igual que han fet altres ajuntaments com el de Reus”. Per últim, Estrada ha destacat que una altra de les reivindicacions recurrents dels anticapitalistes ha estat la celebració d’un ple monogràfic d’habitatge amb el qual “analitzar-ne les problemàtiques i valorar les possibles solucions, sobretot tenint en compte que no s’han assolit els objectius del Pla Local d’Habitatge que especialment anaven orientats en la rehabilitació i mobilització del Parc d’habitatges buits”.

Per la seva banda, el conseller Jordi Martí ha valorat la moció de Ciutadans en relació uns pisos ocupats al barri del Serrallo, aprovada en el darrer ple del consistori tarragoní, la qual parla de “la defensa del dret a la propietat privada” i “d’endurir les penes a al ocupació il·legal”. Martí assegura que mocions com aquesta “no volen garantir el dret a l’habitatge per ningú i pretenen que la solució a un problema de convivència sigui policial” i ha afegit que “s’utilitza un problema de narcopisos per colar una part del pensament més dur de la dreta europea”. També ha fet referència a les ajudes al lloguer impulsades pel govern del PP com a una altra proposta “que segueix el mateix camí de no solucionar el problema de l’habitatge d’arrel, ja que mentre no existeixi un topall del preu del lloguer no hi haurà més que un traspàs de diners públics als llogaters, amb la conseqüent pujada de preu per l’inquilí”.

Els cupaires portaran un cop més al plenari una nova proposta amb la intenció de “crear mesures de xoc des de les reduïdes competències que es tenen a nivell local”, destacant que cal seguir al feina al Parlament en el qual s’han aprovat lleis en aquesta línia “no només amb la majoria independentista, sinó també amb el suport del PSC”. En aquest sentit, presentaran una moció al proper ple emparant-se en les lleis catalanes actuals per tal de “crear de forma urgent un Parc social d’habitatges assequibles de lloguer fent servir, si fos necessari, vies com l’expropiació forçosa per raons urbanístiques”. Martí ha apuntat que “malgrat que des del govern assegurin que no han trobat pisos buits des de fa molt de temps, en bones condicions propietat de grans tenedors, aquests pisos existeixen i tenen el deure de donar-los ús per tal de garantir a la població tarragonina el dret fonamental a l’habitatge”. Finalment, el conseller anticapitalista ha remarcat la “necessitat urgent de desplegar les lleis socials catalanes, com la d’habitatge, malgrat hagin estat suspeses pel Tribunal Constitucional”.