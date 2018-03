aplicació mòbil

La Plataforma per la Llengua presenta la ValenciApp, una aplicació mòbil per a viure plenament en valencià

Demà, 21 de març, a les dotze i mitja del migdia, al Centre Cultural Octubre (c. Sant Ferran, 12), la Plataforma per la Llengua del País Valencià presentarà públicament l’aplicació per a mòbils ValenciApp. Es tracta d’una aposta innovadora de l’entitat que permetrà als usuaris trobar els establiments comercials on t’atenen en valencià, així com valorar-ne la responsabilitat lingüística.

Amb la voluntat de millorar la situació de la llengua pròpia en el comerç, la Plataforma per la Llengua aposta per donar eines a la ciutadania que permeten viure plenament en valencià. En aquest sentit, l’ONG del valencià busca conscienciar a les empreses de la necessitat de treballar també en la nostra llengua en la seua activitat diària.

Durant la presentació, els responsables de l’entitat, Manuel Carceller i Neus Mestres, faran balanç de la situació de la llengua en l’àmbit del consum, presentaran públicament l’aplicació i n’explicaran el funcionament.