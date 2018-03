Cultura popular

La Plataforma per la Llengua clou un projecte educatiu musical que ha endinsat els alumnes dels instituts del Baix Besòs en el món de la glosa

La Plataforma per la Llengua clourà aquest dijous, 15 de març, a les 09:30 hores, el projecte ‘Al Baix Besòs, el català amb ritme!’. Es tracta d’una iniciativa pedagògica que s’ha desenvolupat durant aquest curs a les aules d’ESO de diferents instituts de Badalona, de Santa Coloma de Gramenet i de Dosrius. En total, s’han fet 40 tallers en què 1.100 alumnes s’han animat amb entusiasme a glosar, juntament amb Carles Belda i amb l’acompanyament musical a la guitarra, en Rafalito Salazar, amb l’estil de la rumba catalana.

La cloenda d’aquests tallers es farà dijous a l’IES Barres i Ones de Badalona (Ctra. Antiga de València, 95) i hi assistiran l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, el diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, i la directora de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, que participaran a les activitats de glosa i al desenvolupament dels últims tallers.

‘Al Baix Besòs, el català amb ritme!’ és una activitat que fa la Plataforma per la Llengua per fomentar l'ús del català com a eina de cohesió social. S'ha dut a terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona.