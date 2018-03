Habitatge

La PAH demana urgència en les accions sobre l'habitatge al Nucli Antic d'Olot

Segons la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Garrotxa , el document presentat per l'Ajuntament revela que més de la meitat dels habitatges del Nucli Antic estan buits. La PAH ha participat en els últims mesos aportant les seves propostes al Grup Motor del PIAM.Des del primer dia de les reunions del Grup Motor es va evidenciar el consens generalitzat que l'habitatge era una peça fonamental i prioritària en la millora del Nucli Antic.La PAH lamenta que la contundència contra la banca que demanava juntament amb diversos agents socials no es vegi reflectida al document. Per exemple, les accions sancionadores a la banca i els grans propietaris que mantenen pisos buits.Alhora, la PAH vol deixar clar que el document del PIAM tracta temes molt més enllà dels estrictament d'habitatge, raó per la qual no es pot posicionar en relació a la totalitat de les accions descrites al document.Finalment, la PAH considera que el tema de l'habitatge és molt urgent i no pot esperar més temps.