8M

La Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes fa una crida als docents a participar en les mobilitzacions feministes

La Junta de Personal Docent no Universitari ha fet una crida a les i els docents a participar en les mobilitzacions organitzades amb motiu de la jornada reivindicativa del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

"En aquest dia reivindicatiu del paper de la dona a la nostra societat, estan convocades una sèrie d’accions a escala internacional. Una lluita legítima de la qual les docents i els docents no poden ser aliens. Aquest any, a nivell de l’estat espanyol dues modalitats de vaga estan convocades 24 hores o 2 hores per torn de feina. A més, estan convocades concentracions i manifestacions a Eivissa, Menorca i Mallorca on les i els docents no hi poden faltar", diu la nota premsa