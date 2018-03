contra la repressió

La jornada de mobilitzacions acaba amb una concentració davant l'estació de Sants de Barcelona

A l'entorn de les 18h, nombroses persones s'han concentrat a l'estació de Sants de Barcelona convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR). Per la seva part, els Mossos d'Esquadra han blindat l'estació per evitar l'entrada dels manifestants, fins i tot les entrades de Metro dels voltants. És dóna el cas, que aquelles persones que duien un llacet groc de solidaritat amb els presos no els deixaven entrar. Després de rodejar l'estació els CDR han desconvocat la concentració, tot i que una cinquantena de pesrones han anat a la Diagonal per provar fer un nou tall de circulació però han topat amb els Mossos que s'havien avançat a l'acció.

A la resta del terriori han continuat els talls de carretera

A l'A-2, al seu pas per Soses, els manifestants han penjat banderes estelades i pancartes amb missatges com ‘Llibertat presos polítics’. La major part dels assistents ha arribat de comarques barcelonines -bona part del Bages- i també han participat en la protesta membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de Lleida.

El tall de l’autovia, a l’altura del quilòmetre 446, ha atrapat a un gran nombre de vehicles, la majoria camions. El tall s’ha produït un dia després del tall de la mateixa autovia al terme d’Alcarràs en protesta per la detenció diumenge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Els Mossos d’Esquadra han desallotjat cap a les sis de la tarda als manifestants amb una càrrega en què almenys s’ha produït un ferit.

Es tracta d’un home que ha estat atès pels serveis del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i que ha estat traslladat en ambulància a un centre hospitalari.

La policia ha empès els concentrats i els ha donat cops de porra fins que han tret a tothom de l’autovia.

Tallen l'N-152 i l'N-154 al costat de la frontera a Puigcerdà (el tercer cop en aquests punts des del passat divendres)

L'acció s'ha iniciat a un quart de set de la tarda, quan un grup de manifestants ha ocupat la calçada a la plaça Europa de la capital cerdana, impedint així el pas cap a la localitat nord-catalana de la Guingueta d'Ix i l'accés a Llívia. La protesta, que s'ha desenvolupat fins a les vuit del vespre en un ambient festiu i pacífic, no ha comportat massa complicacions en el trànsit, ja que en la majoria dels casos era possible arribar a la seva destinació desviant-se cap a l'hospital transfronterer de Cerdanya, tret d'alguns camions que sí que s'han hagut de quedar aturats.

Hi havia una pancarta on es podia llegir "Llibertat presos polítics" i crits demanant-ne la seva posada en llibertat o "És Carles Puigdemont el nostre president" els prop de 150 manifestants s'han concentrat en un dels extrems de la plaça Europa de Puigcerdà. Els Mossos d'Esquadra que s'han personat al lloc de la protesta han informat als conductors de turismes sobre les vies alternatives que podien utilitzar. Mentre, alguns camions si que s'han hagut de quedar aturats o recular marxa enrere per poder circular, a excepció d'algun que carregava una mercaderia que s'ha considerat prioritària que, per tant, ha pogut passar.

Bracons: tancat.

Una de les darreres accions de la jornada ha tingut lloc a l’accés al Túnel de Bracons, que uneix Osona amb la Garrotxa.

El CDR de la Garrotxa ha tancat els accessos per la C-37 i han format una barrera de pneumàtics prop de la rotonda de les Serres que distribueix el trànsit entre la C-152 i la C-37 en direcció a Osona.