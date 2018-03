Sindicalisme

La I-CSC emplaça CCOO i UGT a establir un marc de resposta davant la situació política, social i laboral que viu el país

La Intersindical-CSC, en un comunicat, apunta que donada la gravetat dels esdeveniments polítics, socials i laborals que està vivint Catalunya, fan una crida "als sindicats CCOO i UGT per a trobar-nos i establir un marc de resposta des de l’àmbit sindical."

El sindicat independentista recoda que "La preocupant situació del sistema de pensions, l’empobriment de la classe treballadora o la suspensió de l’autogovern del país i les conseqüències que l'aplicació de l'article 155 comporta, són només alguns de factors que fan urgent l’establiment d’un marc de resposta conjunta també des del món del treball de Catalunya."

La proposta recull que "Per a possibilitar l’establiment d’aquest espai conjunt de treball i mobilització, reclamat per la ciutadania i la majoria dels agents socials catalans, la Intersindical-CSC plantejarà a CCOO i UGT reunir-se amb caràcter d’urgència per a intercanviar valoracions de l’actual escenari i posar en comú les iniciatives que, des dels sindicats, es poden dur a terme."

Com a colofó del comunicat en què la I-CSC realitza aquest emplaçament, recorden que "La importància de l’actual moment històric, fa necessari treballar amb amplitud de mires i trenar el màxim de forces per a respondre adequadament al què la majoria de la classe treballadora catalana reclama."