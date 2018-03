La Guàrdia Civil cita a declarar un membre CUP de Girona per haver recriminat a un home que arrenqués llaços grocs

La Guàrdia Civil ha citat a declarar Pere Puig (director esportiu del club de la primera divisió femenina de basquet UniGirona), militant de la CUP de Girona, aquest divendres 9 de març a la caserna de l’Estartit. Se l’acusa de delictes d’odi i d’amenaces per haver recriminat a Josep Maria Arpa Pi que hagués arrencat llaços grocs de la via pública al municipi de Viladamat el passat 19 de febrer.

L’actuació de la Guàrdia Civil s’ha iniciat a partir de la denúncia de Josep Maria Arpa Pi, un conegut militant espanyolista de l’Estartit, que havia format part de les llistes de C’s al Parlament. Segons ha revelat la CUP, són habituals en les seves manifestacions públiques l’apologia del franquisme, amenaces contra independentistes o comentaris racistes.

Pere Puig (veterà militant independentista amb més de 30 anys de militància) ha anunciat que el divendres 9 de març no es presentarà a la caserna de la Guàrdia Civil de l’Estartit. Per la seva banda la CUP i l’organització antirepressiva Alerta Solidària han manifestat el seu suport públic a l’investigat, i han denunciat aquest nou cas de persecució contra l’independentisme, així com la politització i la manca d’imparcialitat de l’aparell judicial de l’Estat. “L’espanyolisme assenyala i la justícia dispara”, han conclòs des de les organitzacions.