lluita institucional

La CUP Tarragona proposa que es regularitzin els cessions d’ús a precari i demana que l’Ajuntament mostri suport als presos polítics i a la llibertat d’expressió

La CUP de Tarragona ha presentat en roda de premsa aquest matí a l’Ajuntament de Tarragona les mocions que defensarà en el Consell Plenari del proper divendres dia 16. El conseller Jordi Martí ha explicat les tres mocions proposades pels cupaires.

La formació anticapitalista presenta una proposta per tal que les entitats tarragonines puguin gaudir d’espais propis d’entre aquells de titularitat pública. Segons Martí, “a dia d’avui no existeix cap procediment formal ni criteris establerts per tal de fer cessions d’ús a precari de locals municipals a entitats de la ciutat”, fet que per la CUP propicia que es puguin produir “greuges comparatius” a l’hora de cedir aquests espais. Per tant, demanen que “es faci públic el llistat de tots els país de titularitat pública que podrien emprar les entitats, que s’elaborin uns criteris objectius que determinin quines entitats poden gaudir d’espai propi i que es publiciti una convocatòria en la qual puguin participar totes les entitats interessades”.

D’altra banda, els independentistes presenten dues mocions de caire més polític. En primer lloc, proposen una moció amb l’únic punt d’acord de penjar una pancarta a la façana principal de l’Ajuntament de Tarragona amb el lema «Llibertat presos polítics». Martí ha puntualitzat que és important que Tarragona, “sent capital de demarcació i la ciutat més gran de les nostres comarques, se sumi a aquesta iniciativa que ja s’ha dut a terme en molts d’altres municipis més petits del nostre voltant”. Amb l’altra moció pretenen que l’Ajuntament de Tarragona es posicioni en defensa de la llibertat d’expressió i artística i en suport als rapers Pablo Hasél i Valtònyc. Des de la formació anticapitalista consideren que “sent simplement una declaració de suport, sense incloure cap punt de demanar res a cap jutge ni institució, té possibilitats de ser aprovada”.