La CUP Tarragona presentarà una moció per tal que s’internalitzin els serveis públics relacionats amb les cures

En vista a la diada del 8 de març, la CUP se suma a la reivindicació per la dignificació dels sectors laborals més feminitzats. Des de la formació asseguren que “aquells llocs de treball relacionats amb les tasques de cures, majoritàriament ocupats per les dones, solen tenir un alt grau de precarització”. En relació amb la situació del sector públic, assenyalen que aquest tipus de serveis “solen trobar-se externalitzats i, en aquests casos, es fa molt difícil lluitar contra la precarietat de les seves plantilles” i és per això que en el proper Ple proposaran que s’aprovi una moció per tal que des de l’Ajuntament de Tarragona s’estudiï internalitzar-los.

La municipalització dels serveis és una reivindicació recorrent de la formació anticapitalista, la qual ha presentat diverses propostes en aquest sentit des que forma part del consistori tarragoní. El passat mes de febrer, per exemple, comunicaven públicament la seva demanda d’internalitzar el Servei d’Ajuda Domiciliària, al·legant que la gestió directa d’aquest servei “no només possibilitaria la millora de les condicions de les treballadores, sinó que també en garantiria una millora de cara l’usuari”.

La CUP assegura que la mirada feminista, “des d’una crítica contundent a la divisió sexual del treball i a la feminització de la pobresa”, passa també per treballar en aquesta direcció. Tal i com apunten en el text de la moció, entenen a través d’aquesta anàlisi que “per recuperar la sobirania com a classe treballadora, sobretot si som dones, hem d’avançar en la recuperació d’aquests serveis per tal que siguin universals i equitatius arreu”.

Per últim, la formació independentista fa una crida pública, especialment a les dones, a participar de la vaga general feminista de 24h convocada des de diversos col·lectius feministes i sindicats en la diada de demà 8 de març. Reiteren el seu compromís de seguir treballant en les institucions des d’un prisma feminista però afegeixen que “és importantíssim participar de les mobilitzacions, ja que els drets sempre s’han guanyat i es guanyaran amb la lluita al carrer”.