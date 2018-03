Jocs Mediterranis

La CUP Tarragona denuncia el desorbitat sobrecost de la construcció del Palau d’Esports dels Jocs Mediterranis

Davant les noves informacions aparegudes a la premsa en relació amb els Jocs Mediterranis, que asseguren que ja s’ha adjudicat la quarta fase de la construcció del Palau d’Esports Catalunya amb un pressupost que sobrepassa els 2 milions d’euros, la CUP de Tarragona expressa la seva indignació pel que consideren “una gestió nefasta que ha dut a un sobrecost de gairebé el 50% de la inversió prevista inicialment per part de la Generalitat, per un esdeveniment que, a més, ha hagut de ser prorrogat per la ineptitud del govern municipal del PSC”.

La formació independentista titlla de “forat negre” la preparació dels Jocs Mediterranis, en referència també a les declaracions fetes el passat mes de gener per part del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, amb les quals afirmava que la institució estaria disposada a fer un préstec de fins a 2 milions d’euros més a banda dels 12 que ja han invertit.

Els cupaires recorden que la primera ampliació del pressupost de la inversió de la Generalitat en els Jocs Mediterranis, amb la qual es va passar dels 12,4 milions previstos fins a 14,7, es va fer amb la pròrroga de l’esdeveniment que la formació anticapitalista ha criticat recorrentment. L’última ampliació es va aprovar el passat desembre en un Consejo de Ministros, en virtut de la intervenció de la Generalitat a través de l’aplicació de l’article 155, que ascendia la xifra fins als 17,8 milions d’euros.

La CUP considera “inadmissible l’increment del pressupost amb més de 5 milions, procedents de les arques públiques, a causa de la gestió desastrosa i caòtica que, a tres mesos de la celebració dels jocs, amb l’any afegit, no té encara les instal·lacions enllestides” i afegeix que és “el súmmum que una decisió tan important com aquesta sigui presa des del govern central a través de la intervenció de l’autonomia de Catalunya” fet que, segons la formació, “confirma la bona sintonia del bloc del 155” −fent referència al govern de Mariano Rajoy i a l’aliança PSC-PP a la ciutat encapçalada per l’alcalde Ballesteros.

La CUP reitera una vegada més la seva oposició a la celebració dels Jocs Mediterranis i titlla de vergonyós que la principal inversió que haurà fet la Generalitat a la ciutat de Tarragona i a les comarques del Camp de Tarragona vagi destinada a “la construcció d’un pavelló esportiu que encara no sabem com es gestionarà ni qui el podrà utilitzar”. Aquests 17 milions, assegura la formació independentista, “estarien molt millor invertits en sanitat o educació pública, habitatge o rehabilitació de barris”.