lluita institucional

La CUP Sant Sadurní presenta una moció per a municipalitzar el servei de zones blaves

El proper dimarts, el consistori de Sant Sadurní celebra el ple municipal del mes de març. En aquesta ocasió, la CUP Sant Sadurní hi presentarà una moció per a modificar la gestió de les zones blaves de la vila. Actualment el servei el gestiona una empresa externa privada a través d’una concessió. Per a la CUP, el principal motiu per a presentar aquesta moció és obtenir un major control per part de l’Ajuntament, dels serveis d’interès públic com és el cas de les zones blaves. La gestió pública permet un major control del funcionament del servei i, a la vegada, fa que els beneficis generats per aquest, es puguin invertir en millores per als sadurninencs i sadurninenques.

Actualment a Sant Sadurní hi han 152 places d’aparcament de pagament. Totes elles se situen al centre del municipi o als carrers principals de la vila. L’empresa encarregada de la gestió, paga un cànon a l’Ajuntament que, tot i que preveu un criteri de progressivitat en funció de l’ocupació, assegura uns beneficis empresarials prou importants. Els cupaires posen com a exemple diversos estudis realitzats en municipis similars a Sant Sadurní i destaquen que, si el servei es municipalitzés, el consistori podria beneficiar-se molt positivament. Les dades demostren que la gestió directa de la zona blava pot comportar un augment dels ingressos de l’Ajuntament i una millora del servei per als ciutadans.

És per aquest motiu que la CUP planteja que no es torni a licitar el servei un cop finalitzi l’actual contracte de concessió. A més insta a demanar a l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà un informe on es valori quin és el model de gestió municipal directa dels aparcaments de pagament a Sant Sadurní i si l’informe és positiu, que l’Ajuntament es comprometi a recuperar-ne la gestió.