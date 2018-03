Cas Innova

La CUP presenta acusació contra Poblet i Batesteza pel CAP Vila-seca

Les advocades de la CUP han presentat avui als jutjats de Tarragona l’escrit d’acusació per la peça separada del Cas INNOVA relacionada amb la construcció del CAP de Vila-seca, que passarà a fase de judici. En l’escrit, la CUP demana 10 anys de presó per Josep Poblet (alcalde de Vila-seca) i Jorge Batesteza (arquitecte que també està investigat en la construcció de l’Hospital Sant Joan de Reus). També demana la mateixa pena de presó per a l’arquitecte municipal i la regidora d’urbanisme, com a cooperadors necessaris en l’operació.

Després d’anys d’instrucció, i que la peça passés dels jutjats de Reus als de Tarragona per petició de la defensa, finalment la peça del Cas INNOVA que investiga la construcció del Centre d’Atenció Primària de Vila-seca passarà a judici.

Per aquest motiu, els serveis jurídics de la CUP han registrat avui als jutjats de Tarragona l’escrit d’acusació, on fan balanç tant del procés d’investigació dut a terme per la policia judicial, així com de totes les declaracions i la instrucció realitzada entre els jutjats de Reus i de Tarragona.

En aquest escrit, es considera que han quedat demostrats tots els indicis que quedaven reflectits en l’obertura de la instrucció del procediment, és a dir, que la contractació de l’arquitecte Jorge Batesteza no va seguir els procediments legals, sinó que es van produir diferents irregularitats tant en el procediment de contractació com en la seva execució, així com que Batesteza va cobrar diners per uns serveis que no va prestar, ja que es va incorporar al projecte, quan aquest ja s’havia iniciat.

És per això, que la CUP acusa a Josep Poblet (alcalde de Vila-seca) i Jorge Batesteza de delictes de prevaricació, delicte continuat de malversació de cabals públics, tràfic d’influències i delicte de defraudació a l’administració, blanqueig de capital i falsedat documental, motiu pels quals sol•licita una pena de 10 anys de presó per a cadascun d’ells, tenint en compte que es van subscriure fins a cinc contractes de forma fraudulenta, així com una multa econòmica equivalent al dany causat a l’hisenda municipal.

Aquests mateixos delictes també se’ls hi imputa a la regidora d’urbanisme i a l’arquitecte municipal de l’Ajuntament, ja que ambdues persones van ser coneixedors de tot aquest procediment i van participar-hi activament.

Per últim, la CUP recorda que ja fa uns mesos, que també va presentar escrit d’acusació en relació a les peces 0 i 2 del Cas INNOVA, on també s’hi troba involucrat el mateix Jorge Batesteza, per la seva participació en la construcció de l’Hospital Sant Joan de Reus, i que es troba en espera que s’inicií el judici.

Cal recordar, que tot just abans de participar en les obres de l’Hospital de Reus i el CAP de Vila-seca, Batesteza ocupava el càrrec de gerent d’infrastructures del Servei Català de Salut, l’òrgan públic de la Generalitat que decideix les inversions a realitzar en matèria de sanitat.