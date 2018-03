LLuita institucional

La CUP fa pública la querella criminal contra Josep Maria Milà i José Luis García pel projecte de la Budellera

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Tarragona ha fet pública en roda de premsa aquesta tarda a l’Ajuntament de Tarragona la querella criminal presentada per la formació contra el regidor Josep Maria Milà i el constructor José Luis García en relació al projecte de la Budellera (el PPU-24). Amb la presència dels dos consellers cupaires, Jordi Martí i Laia Estrada, i de l’advocada Montse Aumatell, s’ha explicat que denuncien presumptes delictes de prevaricació, tràfic d’influències i delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme. Segons Martí, la formació anticapitalista ha portat a terme aquesta acció d’acord amb el compromís electoral “de denunciar la possible corrupció de l’Ajuntament de la ciutat, un dels punts centrals del programa de la CUP”.

Aumatell ha aclarit que “la querella no té a veure amb el contingut propi del pla sinó amb el procediment amb el qual s’ha dut a terme”. Els indicis que s’han presentat en relació amb el regidor Milà tenen a veure amb “la seva participació en la Junta de Govern Local, en la qual va votar malgrat tenir el deure d’abstenir-se tenint en compte que va ser un dels redactors principals del projecte abans de ser regidor, així com la participació continuada en la supervisió, reunions, etc.”. Martí ha apuntat que “resulta irònic, ara que parlem tant d’incompatibilitats, que en el seu moment aquesta no fos detectada per la Secretaria General de l’Ajuntament”. Per altra banda, els indicis relacionats amb el promotor José Luis García tenen a veure amb “la col·laboració continuada en el temps amb el regidor Milà, tal i com indiquen els webs de les respectives empreses amb el projecte Terres Cavades a la Vall del Llorito”.

Segons Estrada, l’interès per esclarir aquests fets rau en la “coneguda posició de la CUP contra els plans urbanístics que corresponen a interessos privats enlloc dels de la ciutadania, amb polítiques d’obra nova i ciutat dispersa enlloc de rehabilitació de pisos buits i vertebració dels barris”. També ha deixat cñar que l’acció de la CUP “no es tracta de cap revenja” i ha recordat que fa un any que la formació va comprometre’s a treballar el tema de la Budellera “per tres mitjans: el polític, amb mocions, preguntes al Ple i participacions en comissions informatives i de seguiment; el comunicatiu, explicant públicament què era el pla i què hi havia en joc; i el judicial, que es materialitza amb aquesta querella criminal”.

La formació independentista, després de mesos de treball, va presentar el passat 9 de febrer els indicis, juntament amb documentació i la sol·licitud de diligències preliminars amb les quals demanaven tota una sèrie de documents als quals encara no hi han pogut tenir accés. La querella va a ser admesa a tràmit el darrer dia 22 i ja s’ha fet l’ingrés de la fiança de 2.000€ en relació a la qual, segons ha avançat Estrada, estudiaran “realitzar un Verkami per fer front als costos judicials”. Ha deixat clar que si la formació es persona és perquè “la fiscalia només actua d’ofici en casos contra l’independentisme i els moviments socials”. Finalment, han publicitat la cadena humana convocada per diferents entitats de la ciutat el proper 14 d’abril en protesta contra el pla de la Budellera.