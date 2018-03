Mitjans públics

La CUP demana un major control de la gestió d'Olot TV

La portaveu de la CUP Olot, Mireia Tresserras, en declaracions al passat Ple Municipal de febrer i en diversos mitjans, ha fet arribar el malestar del Grup Municipal de la CUP després de l'anunci de l'equip de govern en referència a la relació de l'Ajuntament d'Olot i el mitjà de comunicació privat Olot Televisió.

Per a la formació "Una vegada més, la mala situació d'Olot Televisió torna a ser notícia. L'alcalde Josep Maria Corominas va anunciar en el passat ple de febrer que en els propers anys, les arques públiques hauran de fer front a les despeses de lloguer del local on la televisió privada de La Garrotxa té la seva seu, a l'antiga fàbrica de Can simón"

El cost serà d'uns 24.000€ anuals als que cal sumar-hi els 63.000€ de conveni a canvi de diferents programes i els 12.000 en publicitat. "En total, cada any ens gastarem gairebé 100.000€ que hauran d'asumir els i les ciutadanes d'Olot amb els seus impostos", Segons Tresseres

La CUP Olot va expressar en la seva intervenció al ple la seva sorpresa per aquest anunci i va preguntar per les responsabilitats derivades de la més que evident mala gestió del mitjà que arrossega un deute de centenars de milers d'euros.

També va preguntar a l'equip de govern si hi hauria conseqüències per als gestors que han causat aquesta situació, la resposta és que des de l'Ajuntament no es pot fer res en aquest tema ja que ni el consistori ni el Consell Comarcal -que també hi posa diners- formen part del Consell d'Administració d'Olot TV. També des d'el Grup Municipal de la CUP vam demanar una auditoria per decidir quines futures accions emprendrem en aquest tema.

"La mala gestió sembla que té premi en forma de diners públics, i el suposat servei públic que aquest mitjà ofereix mai no pot ser una excusa per fer la vista grossa davant una situació flagrant i que fa massa anys que dura" afirma Tresseres.