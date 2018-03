La CUP demana que el nou conveni municipal amb el Girona FC ampliï el compromís del club amb la ciutat i amb l’esport de base

La CUP-Crida per Girona ha presentat avui diverses propostes de cara al nou conveni de col·laboració entre el consistori gironí i el Girona FC, que s’ha d’aprovar en els propers mesos. Els cupaires han recordat que l’actual conveni es va signar el 2013, quan el club encara no havia accedit a la primera divisió estatal de futbol masculí, per això defensen que cal actualitzar-lo i replantejar-ne alguns aspectes per respondre a les necessitats i als reptes de la ciutat i del club de cara als propers anys.

D’una banda, els cupaires defensen que al nou conveni hi figuri el compromís del club d’impulsar una campanya contra el racisme i el masclisme en l’esport, i d’implicar-se en la promoció de l’esport als barris de la ciutat i als municipis propers. L’eboració d’un codi ètic sobre la publicitat que s’insereix a l’estadi, vetllar per l’ús del català a les instal·lacions i en les activitats, o garantir que la gestió de l’estadi es faci sota criteris ètics i de proximitat, són altres mesures que a parer de la formació s’haurien d’incloure al nou redactat.

Pel que fa al manteniment i costos de gestió de l’estadi, la CUP-Crida per Girona defensa que sigui el club qui assumeixi, com a principal usuari i beneficiari de les instal·lacions, les despeses relacionades amb escombraries, electricitat, lavabos exteriors i altres costos que actualment assumeix l’Ajuntament. També es demana garantir mesures d’accessibilitat a l’estadi, i crear una taula de treball entre el club i el consistori, en què també hi prengui part la Universitat de Girona, per coordinar els esdeveniments i la gestió de l’entorn de Montilivi.

Un altre dels canvis que proposen els cupaires, finalment, és l’aportació econòmica que actualment fa l’Ajuntament al club. La formació defensa que els 165.000€ anuals que l’Ajuntament aporta al club, en forma de subvenció i de despeses de manteniment, siguin assumits pel club, de manera que el consistori pugui destinar aquests recursos a polítiques de promoció de l’esport de base femení i adaptat.

La CUP-Crida per Girona ha demanat al govern de la ciutat que obri espais de diàleg per tal que tots els grups municipals puguin participar en l’elaboració del nou conveni. “Proposem que el Girona FC continuï utilitzant l’estadi municipal de Montilivi, i que el club ampliï el seu compromís amb la ciutat i amb l’esport de base”, ha defensat la regidora Laia Pèlach, que també ha celebrat la bona temporada que està duent a terme el primer equip masculí i ha desitjat èxits al club en totes les categories en què participa.