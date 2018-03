Portes giratòries

La CUP del Pla de l’Estany inicia una campanya per fer fora l’exconseller Santi Vila de l’empresa Aigües de Banyoles

La CUP del Pla de l’Estany ha decidit iniciar aquesta campanya de forma indefinida fins que el senyor Santi Vila deixi el seu càrrec en aquesta empresa. Començarà amb una recollida de signatures i properament informarà sobre altres accions en aquesta línia.

La intenció d’aquesta campanya no és només denunciar, sinó que pretén aconseguir l’objectiu de fer-lo fora. Com va manifestar la CUP el passat mes de desembre, quan va conèixer la contractació de l’exconseller, considera que és un cas flagrant de portes giratòries. "Santi Vila no ocupa aquest càrrec per la seva vàlua professional, sinó per la seva relació amb el propietari d’Aigües de Banyoles i perquè va ser conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat" afirma la CUP.

Per a la formació, "Aigües de Banyoles, tot i ser una empresa privada, obté tots els seus beneficis de la gestió de l’aigua de l’estany, que recordem que és un bé comunal i, per tant, propietat de tots els veïns i veïnes de Banyoles. Per aquest motiu, ens sembla molt greu que la població no tingui cap tipus de poder de decisió sobre aquesta empresa i encara més greu que l’Ajuntament no en tingui cap control, ja que les seves actuacions repercuteixen directament sobre tota la població".