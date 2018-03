lluita institucional

La CUP de Tàrrega proposa recuperar la fira de la formació i l'ocupació

La CUP de Tàrrega va proposar a l'última Comissió Informativa de Promoció Econòmica del passat 9 de març a l'Ajuntament de Tàrrega, la recuperació de la fira de la formació i l'ocupació.

Anteriorment organitzada des de la regidoria de joventut i igualtat, la formació recorda que aquesta fira ja s'havia celebrat en anteriors legislatures. La recuperació d'aquest esdeveniment, afirmen, “ajudaria a potenciar i visibilitzar la rica i variada oferta educativa de Tàrrega que inclou també diferents graus de formació professional. Al mateix temps, oferiria un espai molt valuós per establir contacte entre els futurs professionals en etapa formativa, les institucions educatives que ofereixen estudis superiors i les empreses locals i de la resta del territori”. En aquest sentit, també creuen oportuna la seva recuperació tenint en compte que a partir d'enguany les JOU (Jornades d'Orientació Universitària) ja no se celebraran a la ciutat. Afegeixen també que “la fira de la formació i l'ocupació seria una plataforma ideal per donar a conèixer el cooperativisme empresarial entre els joves”.

D'altra banda, la CUP també va proposar a la mateixa comissió, la municipalització de la gestió de la zona blava i la gestió de l'aparcament soterrat de la plaça de les Nacions sense Estat, serveis externalitzats l'any 2005 a l'empresa Estacionamientos y Servicios S.A., amb una durada de la concessió de 30 anys. En aquest sentit, membres de la formació van proposar a la comissió “la revisió del contracte de l'aparcament soterrat”.

La formació també recorda que aquestes propostes ja estaven incloses al seu programa electoral, juntament amb la municipalització de la resta de serveis públics externalitzats.