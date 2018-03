La CUP de Tarragona rebutja la presència de militars al Port de la ciutat i demana a l’Ajuntament i que no col·labori en el desembarcament

Segons la premsa de Tarragona i la general del país, avui dimecres 28 de febrer de 2018 han d’arribar a la ciutat dos vaixells militars procedents de la ciutat de Ceuta amb un total de 1.100 militars a bord. L’objectiu d’aquest desembarcament és realitzar maniobres militars al Centro de Entrenamiento San Gregorio de Saragossa. Aquests militars han d’arribar a Tarragona en dos vaixells de guerra, el “Martín Posadillo” i el “Camino Español” i la seva estada a Saragossa s’ha d’allargar fins al 10 de març.

Des de la CUP de Tarragona, rebutgem el pas d’aquestes tropes militars pel nostre terme municipal i reiterem el reiterat compromís de la ciutadania tarragonina amb la pau i amb el desarmamanent. Denunciem les maniobres militars d’aquest tipus i de qualsevol altre perquè ens reconeixem com a antimilitaristes i defensores de al cultura de pau. Aquesta “cultura de pau” és incompatible amb la facilitació dels moviments o de l’estada a forces militars dedicades, precisament, a practicar la guerra allà a on van.

Alhora, denuncien el malbaratament que suposen unes maniobres d’aquest tipus per part de l’Estat. Són milions d’euros llençats a l’aigüera que no serveixen per res més que per preparar militars per aprendre a matar altres militars i gent diversa amb el fals objectiu de la “defensa nacional”. Volem recordar que les úniques intervencions que ha realitzat l’Exèrcit espanyol en territori “nacional” en els darrers mesos han estat encaminades a impedir l’exercici del dret a vot en el referèndum d’autodeterminació que es va realitzar l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya. En aquella ocasió, el cos policial i militar de la Guardia Civil va participar de forma rotunda en l’impediment de la celebració del referèndum, colpejant veïns i veïnes de Tarragona i d’arreu de Catalunya.

En aquestes maniobres d’ara, també s’espera la participació de 230 vehicles que s’han de desplaçar per carretera i 24 vehicles amb cadenes que es desplaçaran en tren. La mobilització d’aquests efectius farà necessària la participació, a més de la Guardia Civil i els Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Urbana de Tarragona. És en aquest punt què volem demanar a l’Ajuntament de Tarragona i al responsable de la Guàrdia Urbana, Javier Vilamayor, que deixi de participar en aquests tipus de moviments de tropes i dediqui el cos de policia de la ciutat a les tasques de prevenció de violències que li haurien de ser pròpies però que en poques ocasions se’ls ordena que facin.

Grup Municipal de la CUP de Tarragona