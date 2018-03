lluita institucional

La CUP de Tarragona denuncia les “argúcies legals i administratives” de Ballesteros per fer cessar la consellera Laia Estrada

La CUP de Tarragona denuncia que Ballesteros “segueix emprant argúcies legals i administratives per fer cessar la consellera Laia Estrada”. En el Ple del proper divendres dia 16, aquest punt no serà en l’ordre del dia perquè el termini per presentar les al·legacions atorgat en l’anterior sessió plenària acaba passada aquesta data. Els anticapitalistes creuen que “segurament no van fer prou bé els comptes”.

Avui dimarts dia 13, ha tingut lloc la Junta de Portaveus prèvia al proper Ple. El Grup Municipal de la CUP ja s’havia assegurat que a la consellera Laia Estrada se li permetria assistir-hi, ja que en la passada sessió no va ser així. En la sessió d’avui s’ha passat compte del que es va parlar en aquella ocasió en la qual es va acabar de perfilar com es tractaria el punt sobre el cessament de la regidora cupaire en l’ordre del dia del Ple de febrer, sense que es donés l’oportunitat que cap membre del Grup Municipal substituís la portaveu cupaire.

La Junta de Portaveus d’avui ha estat “tensa”, ja que, com asseguren des de la CUP, s’han tornat a posar de manifest les queixes que ells i altres formacions ja havien fet arribar prèviament a la Secretaria sobre mancances rellevants en l’acta de l’anterior sessió, així com apreciacions que no es corresponien amb realitat. Les més rellevants, segons els anticapitalistes, són les que el Grup Municipal d’ERC havia manifestat. Entre d’altres, que “en un inici s’havia atribuït als altres consellers la proposta de tractar el punt malgrat estar fora l’ordre del dia, malgrat avui l’alcalde ha reconegut que va proposar-lo ell personalment”. Un altre punt important és que no constava en l’acta que “arran de les advertències del Secretari General, diversos consellers van demanar un informe de responsabilitats penals i econòmiques que podrien haver de suportar depenent del seu vot al Ple, cosa que el secretari va considerar innecessari”, i també que “ERC va sol·licitar que es tragués el punt de l’ordre del dia davant l’existència d’informes contradictoris”.

Per últim, un altre punt de tensió ha estat la consideració de no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per la CUP per declarar “la nul·litat de ple dret dels acords adoptats en la Junta de Portaveus” prèvia a l’anterior Ple. La formació havia entrat a registre aquesta sol·licitud el dissabte 24 de febrer emparant-se en què el punt no estava en l’ordre del dia ni se’ls havia notificat. En l’informe que s’ha traslladat avui als portaveus, la Secretaria General justifica la no admissió a tràmit de la sol·licitud de la CUP “per la inexistència d’acords”. La CUP considera que això “és una nova presa de pèl, donat que la proposta d’alcaldia sobre el cessament de la consellera es va canviar substancialment després de passar per la Junta de Portaveus sense cap informe jurídic que ho motivés, fent que el punt que en un principi s’havia de votar en el consistori, després d’aquesta sessió només se n’hagués de donar compte”.