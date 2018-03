Repressió

La CUP de Sitges abandona el Ple municipal en protesta a l'ofensiva antidemocràtica de l'Estat Espanyol.

La CUP de Sitges va abandonar el ple municipal després de llegir un comunica on l'ofensiva antidemocràtica de l'Estat Espanyol.

Aquí teniu el comunicat:

La CUP de Sitges ens vam presentar a les eleccions del passat maig del 2015 per capgirar les polítiques de retallades i privatització de l'espai públic i assolir un poble més just, lliure i viu, on els sitgetans i sitgetanes puguin desenvolupar la seva vida amb plens drets: habitatge, salut, ús de l'espai públic, equipaments i participació política.

També ens hi vam presentar per construir des de Sitges la República catalana i, en aquest sentit, no podem viure aliens a la greu vulneració de drets i llibertats que estem patint per defensar un projecte polític emancipador, democràtic i pacífic.

L'estat espanyol es torna a mostrar com un estat autoritari i actua des de l'esperit de revenja i odi cap a persones que representen una societat mobilitzada en favor dels drets nacionals. Un cop més la demofòbia de l'estat empresona a qui des de les institucions treballa per garantir el lliure exercici del dret a l'autodeterminació i el respecte al mandat popular.

Cridem a la mobilització i a recolzar aquelles accions de denúncia de la repressió judicial espanyola, i a no normalitzar aquesta situació d'excepció contra la democràcia i els drets de totes les persones.

Per això, no podem restar en aquest Ple amb normalitat mentre companys i companyes son perseguides, empresonades i obligades a exiliar-se.

Avui marxem d'aquesta sala per la dignitat de tot un poble i la llibertat dels i les preses polítiques.