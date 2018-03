8M

La CUP de Figueres s'adhereix a la Vaga Feminista

L'assemblea de la CUP de Figueres s'adhereix a la Vaga Feminista del 8 de març, convocada pels col·lectius feministes d'arreu del territori. Aquesta mobilització proposa una vaga, no només laboral, sinó també de consum i dels treballs reproductius i de cura. A més, és també una convocatòria per denunciar les diverses i múltiples violències patriarcals que pateixen les dones. En aquest sentit, el grup municipal presentarà una moció al ple d'aquest dijous per donar suport a la mobilització i per a facilitar a les treballadores de l'Ajuntament la participació en la jornada de vaga.

La moció també planteja establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament. Analitzant la situació dels serveis públics dels nostres municipis, la CUP entén que la majoria de serveis d'atenció a les persones, de les cures, dels serveis que cobreixen les necessitats de les veïnes dels municipis, es troben externalitzats a empreses del tercer sector o bé a multinacionals. És per aquest motiu que la moció presentada per la CUP proposa treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics privatitzats relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d'escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.

De la mateixa manera, la CUP emplaça a les figuerenques a participar en la jornada de la Vaga Feminista i especialment a la manifestació convocada a Figueres pel col·lectiu feminista Les Garotes a les 20 h a la placeta de la Rambla.