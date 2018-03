llibertat dels presos polítics

La CUP de Blanes presenta una moció per la llibertat dels presos polítics

Arran de l’empresonament de càrrecs electes i de membres del legítim govern de la Generalitat de Catalunya la CUP de Blanes ha registrat una moció amb caràcter d’urgència per ser considerada en el ple municipal que se celebrarà aquest dimecres 28 de març. La moció demana que l'Ajuntament de Blanes, així com els grups municipals representats al consistori, es posicionin i mostrin el seu suport vers la llibertat dels presos i preses polítiques.

Tal com s’exposa en la moció, per la CUP “l’existència de presos polítics no és compatible amb la democràcia” i, per aquest motiu, demana que l'Ajuntament emprendre una sèrie d’accions per posar de manifest aquest compromís. Així, la moció demana explícitament que es restitueixi la pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics” a la façana de l’Ajuntament, d’acord amb el compromís que la majoria de regidors i regidores del consistori ja van mostrar fa uns mesos arran de l’empresonament de Jordi Sanchez i Jordi Cuixart.

A més, la moció posa sobre la taula la possibilitat de col·locar en l pàgina web municipal i en la mateixa sala de plens un rètol distintiu demanant la llibertat dels presos polítics.