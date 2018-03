La CUP-Crida per Girona organitza un recorregut per Girona per explorar els espais de la ciutat que generen més inseguretat a les dones

Aquest dimecres 7 de març la CUP-Crida per Girona ha organitzat, juntament amb el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i l’Assemblea de Joves del Gironès, un itinerari que recorrerà espais insegurs per a dones que hi ha a la ciutat. El recorregut sortirà a les 19h des de la plaça del Vi i té un doble objectiu: d’una banda, detectar els punts foscos i els espais insegurs per a les dones a la ciutat; i de l’altra, compartir aquelles sensacions i sentiments que les afectades hagin viscut en la seva experiència.

La regidora cupaire Laia Pèlach ha reinvidicat la importància de l’acte, organitzat amb motiu del 8 de març: “totes les dones gironines ens hem sentit insegures caminant per racons de la ciutat; i amb aquesta iniciativa pretenem compartir-ho per empoderar-nos i denunciar la situació d’indrets que haurien de millorar des del punt de vista urbanístic per assegurar que s’hi pugui caminar sense que les dones se sentin amenaçades”. L'acte, organitzat amb motiu del 8 de març, tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja, i es tracta d'una convocatòria per a dones.

Igualment, la CUP-Crida per Girona ha fet una crida a secundar la vaga feminista del 8 de març, i a participar massivament a la manifestació convocada pels col·lectius feministes de la ciutat el mateix dijous a les 19h a la plaça del Vi.